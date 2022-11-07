При пожаре в Кузнецком районе погиб 40-летний мужчина

В Кузнецком районе пожар унес жизнь 40-летнего мужчины. Трагедия случилась в селе Ульяновка вечером в воскресенье, 6 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов спасателям поступил в 22:49. Горел деревянный дом с пристроем на Лесной улице.
На ликвидацию пламени выехали 19 человек на пяти спецмашинах.
В результате огонь уничтожил дом общей площадью 64 кв. м. Найден погибшим мужчина 1982 года рождения.
Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀