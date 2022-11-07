В Пензе проверят состояние всех мостов

07.11.2022 | 13:55

В Пензе проведут обследование всех мостов. Такое поручение отдал глава администрации Александр Басенко на аппаратном совещании в понедельник, 7 ноября.

«Нужно выполнить дополнительной осмотр всех мостовых сооружений в городе, чтобы в дальнейшем заложить средства на их экспертное обследование, проектирование ремонтных работ, по степени необходимости определить очередность восстановления объектов», - цитирует мэра пресс-служба.

Что касается финансирования, то будет рассматриваться возможность участия в федеральных программах.

Сейчас же готова проектно-сметная документация на реконструкцию моста на улице Токарной и расширение тоннеля в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Документы в ближайшее время отправят на госэкспертизу.

Потребность в расширении проезда под железнодорожными путями назрела давно и особенно ощутимой стала после открытия обновленного Бакунинского моста. «Проезд под железной дорогой: одна полоса в одном направлении, одна - в другом. Мы его расширим до двух полос в каждом направлении (две - в сторону центра, две - к Горбатову переулку). Также предусмотрено устройство тротуара для пешеходов», - сообщал в мае и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

На Токарной же мост хотели отремонтировать в 2022-2023 гг., но пока этого не случилось.