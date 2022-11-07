Пензенцам ответили на вопрос о судьбе транспортной реформы

07.11.2022 | 17:31

Количество претензий со стороны пензенцев, касающихся работы городских маршрутов, не уменьшается. Жители областного центра с нетерпением ждут реализации транспортной реформы.

Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написал пользователь Дмитрий З.

«Горожане жалуются то на графики движения маршруток, то на отсутствие связи между микрорайонами города. Транспортная реформа, которую Вы продвигаете, безусловно, нужна городу, но пока никто не видит ее плодов», - указал пензенец.

По его мнению, транспортную проблему нужно экстренно решать.

«Жители терпят этот беспредел много лет! Чиновники, видимо, просто не ездят в забитых до отказа автобусах и маршрутках: сядьте в час пик в 165-й автобус, особенно когда в такое время на рейс выходит ПАЗик», - высказался Дмитрий.

По словам мужчины, ответы правительства области о том, что «все в порядке», интервал регулируется и отслеживается, не соответствуют истине.

«Почему между многими крупными районами города отсутствует транспортное сообщение? Цены на проезд нынче кусаются, особенно если ездить с пересадками нужно часто», - отметил мужчина.

Мнение пензенца поддержали другие горожане.

«Я с вами согласна. Я очень тяжело добираюсь из Согласия в Арбеково, хотя ходят маршрутки, но они все время битком в час пик, нужен автобус большой вместимости, чтобы соединял Шуист и Арбеково», - написала пользовательница Алина К.

На пост Дмитрия отреагировал представитель регионального правительства. Он напомнил, что транспортная реформа будет поэтапно реализована в течение этого и следующего года. На нее области выделен специальный кредит.

Для начала требовалось проанализировать эффективность использования имеющейся транспортной инфраструктуры в Пензенской городской агломерации. Это уже сделано. Определить вид и категорию будущих видов транспорта должна научно-исследовательская работа.

К концу 2022-го пензенцам обещали представить новую маршрутную сеть. Сейчас проект находится в стадии согласования членами рабочей группы правительства Пензенской области. При его создании учли полученные замечания, а также предложения горожан.

Не забыли и о троллейбусных маршрутах. Представитель правительства напомнил, что аукцион по закупке рогатых машин не состоялся, однако точка не поставлена.

«Закупка 90 единиц троллейбусов будет осуществлена до конца 2022 года, несмотря на отмену аукциона из-за несоответствия поданных участниками заявок требованиям извещения о закупке», - говорится в ответе.