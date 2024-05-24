Пензенцы могут зарядить телефон или наушники в троллейбусе

24.05.2024 | 12:52

Пензенцы могут подзарядить свой телефон, планшет, плеер, наушники, навигатор или пауэрбанк во время поездки в троллейбусе. Все 94 новые машины оснащены USB-портами для этих целей.

Воспользоваться услугой можно бесплатно, напомнили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

«Для зарядки достаточно иметь само устройство и кабель с USB-разъемом для подключения его к источнику питания на транспорте. В корпусе имеется система защиты, которая защитит заряжаемое устройство от скачкообразного повышения напряжения», - добавили в минцифры.

20 мая стало известно, что в Пензу прибыли все заказанные троллейбусы, закупленные у уфимского завода полтора года назад.

Регион провел торги на 90 рогатых машин в конце 2022 года. По их результатам образовалась экономия в 202,5 млн рублей, на эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса с автономным ходом.

По контракту электротранспорт предполагали поставить в область до конца сентября 2023-го, но к тому времени пришло лишь 45 единиц. Срок прибытия остальных несколько раз переносили.