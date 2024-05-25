В Пензенскую область приходит летняя жара

25.05.2024 | 17:15

Как и предсказывали синоптики, в Пензенской области температурный режим входит в климатическую норму.

В воскресенье, 27 мая, можно будет вдоволь погреться на солнце и позагорать: если ночью воздух будет еще прохладным, то день обещает стать солнечным и жарким.

По прогнозам Приволжского УГМС, в темное время суток термометр покажет +3...8 градусов, потом воздух прогреется до +22...27. Так что тем, кто намерен поработать на дачном участке или отправиться на прогулку, не следует забывать про головные уборы.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с. Облачность ожидается переменной, без осадков.

Этот день в народе раньше называли Лукерья Комарница. Обилие комаров на Лукерью предрекало богатый урожай ягод, а мошек - множество грибов.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили, что с 26 по 31 мая во всем регионе ожидается высокая пожарная опасность леса (IV класс), и призвали жителей быть внимательными и осторожными.