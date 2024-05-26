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Общество

Пензенская область прощается с белгородскими детьми

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Пензенская область провожает белгородских детей, которых вывезли в Сурский край из-за обстрелов. Значительная часть ребят уезжает в выходные, 25 и 26 мая.

По сообщению регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, в родной регион вернутся порядка 220 человек, в их числе 191 ребенок и 27 сопровождающих взрослых.

«В пунктах временного размещения прошли прощальные мероприятия, как в детских лагерях перед концом смены, кураторам очень непросто расставаться с подопечными», - добавили в министерстве.

С начала 2024 года в Пензенской области побывали несколько групп белгородских детей, последняя прибыла 22 марта. Ребят разместили в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для детей, занимающихся спортом, организовали тренировки на базе дворцов спорта «Олимпийский» и «Буртасы».

Как пишет в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, регион продолжает находиться под обстрелом. Так, 25 мая он сообщил, что погибли 4 человека, 12 пострадали, в том числе 1 ребенок.

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