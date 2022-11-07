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Общество

Дорога в Монтажном может считаться одной из худших в Пензе

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Дорогу на улице Ермака в Монтажном с полным правом можно считать одной из худших в городе. Ширина и глубина ям давно превысили все допустимые размеры.

«Недавно железнодорожники свой камень подсыпали, а то было бы и в сапогах не пройти. Вся дорога - вот такое болото», - показал местный житель.

Улица Ермака - окраина Железнодорожного района, без карты не разобраться. Плохая дорога начинается от конечной маршрутки № 12, ехать и идти по Сосновой - пытка, а при повороте к домам у железной дороги на четной стороне плакать хочется.

«Ширина дороги такая, что ни там не обойдешь, ни здесь. Про туфли можно не говорить, хожу в сапогах и переобуваюсь чуть подальше», - рассказала женщина.

«У автобусной конечной оставляют машины, потому что проехать нельзя. Километра полтора иду пешком. Один раз не знаю как проехал, расчертил все дно», - добавил автомобилист.

Жители бережно хранят пачки писем - переписку с чиновниками разного уровня. Изредка дорогу на Ермака грейдируют, однако грязь с обочин не заполняет гигантские ямы. Иногда пару-тройку луж пытаются засыпать щебнем.

«Думали, хуже быть уже не может. Однако стало», - отметила девушка.

Между тем путь - фактически «дорога жизни». Поблизости нет продуктовых магазинов, надо добираться в центр Монтажного, чтобы купить как минимум хлеб и воду (питьевая в дома с № 2 по № 14 на Ермака не проведена).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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