Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию памятных монет

07.11.2022 | 11:21

Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию памятных монет новинкой «100-летие со дня создания ОКБ А. Н. Туполева» номиналом 3 рубля. На реверсе монеты рельефные изображения портрета А. Н. Туполева, самолета и эмблемы 100-летия ОКБ А. Н. Туполева на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений здания конструкторского бюро, координатной сетки и облаков.

В серию «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» поступила новая монета «Зоя Космодемьянская» номиналом 2 рубля. На реверсе монеты рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени, внизу по окружности - рельефная надпись «Зоя Космодемьянская».

Серебряная монета «Луноход» обновила серию «Космос». Номинал монеты - 3 рубля. На ней изображены самоходный аппарат «Луноход-1» на поверхности Луны на фоне выполненных в цвете изображений Земли и Солнца, слева по окружности имеется надпись «Луноход». Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе.

Коллекцию серии «Выдающиеся личности России» дополнила монета «Социолог, естествоиспытатель Н. Я. Данилевский, к 200-летию со дня рождения». Монета номиналом 2 рубля. На реверсе рельефные изображения портрета Н. Я. Данилевского, раскрытой книги и виноградной лозы и выполненные в технике лазерного матирования изображения южного берега Крыма, рыболовецкой шхуны и ящерицы; в обрамлении рельефного изображения морской пены расположены выполненные в рельефе надпись «Н. Я. Данилевский» и годы жизни в две строки: «1822», «1885».

Все представленные монеты выполнены из серебра 925-й пробы, содержание химически чистого металла не менее 15,55 г в монете номиналом 2 рубля, масса драгоценного металла в чистоте 31,10 г - номинал 3 рубля.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.