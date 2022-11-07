Сетевое издание|18+|Понедельник|7 ноя 2022|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Общество

Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию памятных монет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию памятных монет новинкой «100-летие со дня создания ОКБ А. Н. Туполева» номиналом 3 рубля. На реверсе монеты рельефные изображения портрета А. Н. Туполева, самолета и эмблемы 100-летия ОКБ А. Н. Туполева на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений здания конструкторского бюро, координатной сетки и облаков.

В серию «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» поступила новая монета «Зоя Космодемьянская» номиналом 2 рубля. На реверсе монеты рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени, внизу по окружности - рельефная надпись «Зоя Космодемьянская».

Серебряная монета «Луноход» обновила серию «Космос». Номинал монеты - 3 рубля. На ней изображены самоходный аппарат «Луноход-1» на поверхности Луны на фоне выполненных в цвете изображений Земли и Солнца, слева по окружности имеется надпись «Луноход». Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе.

Коллекцию серии «Выдающиеся личности России» дополнила монета «Социолог, естествоиспытатель Н. Я. Данилевский, к 200-летию со дня рождения». Монета номиналом 2 рубля. На реверсе рельефные изображения портрета Н. Я. Данилевского, раскрытой книги и виноградной лозы и выполненные в технике лазерного матирования изображения южного берега Крыма, рыболовецкой шхуны и ящерицы; в обрамлении рельефного изображения морской пены расположены выполненные в рельефе надпись «Н. Я. Данилевский» и годы жизни в две строки: «1822», «1885».

Все представленные монеты выполнены из серебра 925-й пробы, содержание химически чистого металла не менее 15,55 г в монете номиналом 2 рубля, масса драгоценного металла в чистоте 31,10 г - номинал 3 рубля.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте