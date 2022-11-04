Синоптики рассказали пензенцам, какую погоду ждать в выходные

04.11.2022 | 15:34

Сотрудники пензенского гидрометеоцентра рассказали жителям области о погоде в выходные дни.

По прогнозам синоптиков, и в субботу, и в воскресенье по ночам будет -1...+1° С, днем +2...4.

5 ноября ожидается облачная погода с небольшими осадками, 6-го немного прояснится, снега или дождя не предвидится.

На протяжении обоих дней будет дуть умеренный северный ветер, уточнили в Пензенском ЦГМС.

Ранее главный синоптик Пензенской области, директор регионального гидрометеоцентра Валентина Неворотова рассказала, что согласно климатическим нормам уже 3 ноября в Пензенской области среднесуточная температура воздуха, как правило, становится отрицательной, но случаются отклонения.