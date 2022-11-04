Синоптики рассказали пензенцам, какую погоду ждать в выходные

Сотрудники пензенского гидрометеоцентра рассказали жителям области о погоде в выходные дни.
По прогнозам синоптиков, и в субботу, и в воскресенье по ночам будет -1...+1° С, днем +2...4.
5 ноября ожидается облачная погода с небольшими осадками, 6-го немного прояснится, снега или дождя не предвидится.
На протяжении обоих дней будет дуть умеренный северный ветер, уточнили в Пензенском ЦГМС.
Ранее главный синоптик Пензенской области, директор регионального гидрометеоцентра Валентина Неворотова рассказала, что согласно климатическим нормам уже 3 ноября в Пензенской области среднесуточная температура воздуха, как правило, становится отрицательной, но случаются отклонения.
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