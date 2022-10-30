Главный синоптик области рассказала о минусовой температуре и отклонениях

30.10.2022 | 18:01

Главный синоптик Пензенской области, директор Пензенского Гидрометеоцентра Валентина Неворотова в эфире телеканала «Наш дом» рассказала пензенцам, когда в области устанавливается минусовая температура.

Заслуженный метеоролог РФ отметила, что согласно климатическим нормам, уже 3 ноября в Пензенской области среднесуточная температура воздуха становится отрицательной, но случаются отклонения.

Согласно данным Пензенского Гидрометеоцентра, в ближайшие сутки Пензенская область останется под влиянием циклона.

Ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

30 октября в Пензе атмосферное давление составляло 734 миллиметра ртутного столба, что на 14 миллиметров ниже нормы. В ближайшие сутки оно существенно не изменится.

Температура воздуха ночью в Пензе составит от 0 до 2 градусов, днем от 2 до 4 градусов тепла. В Городище, Кузнецке, Кондоле днем, 31 октября, будет до плюс 5, в Никольске и Сердобске до плюс 4, в Каменке и Нижнем Ломове до плюс 3 градусов.