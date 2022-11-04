На улице Кирова отремонтируют участок с памятником Лермонтову

04.11.2022 | 11:39

Пензенские чиновники отреагировали на неоднократные просьбы горожан и приняли решение привести в порядок участок между улицей Кирова и зданием старого корпуса библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, где расположен памятник знаменитому поэту.

Небольшой сквер примыкает к Оборонительному валу, территория которого была облагорожена. Участок резко контрастирует с элементами благоустройства: остатки асфальта, полуразрушенные плиты, земля, грязь.

Пензенцы не раз указывали представителям власти на сквер, просили либо реконструировать его, либо убрать оттуда памятник, чтобы не оскорблять известного земляка невниманием.

«Работники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» снимут лишний грунт и восстановят асфальтовое покрытие. Вокруг памятника великого поэта и прозаика будет очищена и по возможности подкорректирована кладка гранитной плитки», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По мнению чиновников, после ремонта вся зона вместе с Оборонительным валом приобретет законченный вид.