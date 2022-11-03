В Пензенской области спецтехника готова к зимней непогоде

03.11.2022 | 11:27

В Пензенской области подрядчики выдержали испытание ухудшением погодных условий. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

Специалисты, отвечающие за содержание дорог, показали, что в установленный нормативами срок способны ликвидировать гололед и снежные заносы.

Спецмашины готовы, необходимое количество песко-соляной смеси также имеется. Подрядчики сформировали дежурные бригады, диспетчерские службы круглосуточно отслеживают погоду.

«Ввиду ухудшения погодных условий управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области рекомендует всем автовладельцам соблюдать правила дорожного движения», - обратились к жителям области в пресс-службе.

Согласно прогнозу пензенского гидрометцентра, 4, 5 и 6 ноября в области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Дневная температура воздуха +1…+4.