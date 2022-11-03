Мужчинам снизили возраст досрочного выхода на пенсию на два года

03.11.2022 | 07:02

Совет Федерации на очередном заседании в среду, 2 ноября, одобрил поправки, согласно которым период службы по призыву и участие в СВО включаются в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

При этом время участия в специальной военной операции будет засчитываться для назначения страховой пенсии в двойном размере.

Сейчас право на досрочный выход на пенсию имеют мужчины со стажем не менее 42 лет, женщины — 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

«Федеральным законом реализовано неоднократно предлагаемое комитетом включение периода прохождения военной службы по призыву в стаж, необходимый для установления страховой пенсии по старости на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста», - рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

При этом сенатор отметила, что право на досрочный выход на пенсию у мужчин возможен не ранее чем в 60 лет.

По ее словам, данная норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью».

«Учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывался в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», - рассказала Бибикова.