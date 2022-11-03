Общество

Мужчинам снизили возраст досрочного выхода на пенсию на два года

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Совет Федерации на очередном заседании в среду, 2 ноября, одобрил поправки, согласно которым период службы по призыву и участие в СВО включаются в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

При этом время участия в специальной военной операции будет засчитываться для назначения страховой пенсии в двойном размере.

Сейчас право на досрочный выход на пенсию имеют мужчины со стажем не менее 42 лет, женщины — 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

«Федеральным законом реализовано неоднократно предлагаемое комитетом включение периода прохождения военной службы по призыву в стаж, необходимый для установления страховой пенсии по старости на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста», - рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

При этом сенатор отметила, что право на досрочный выход на пенсию у мужчин возможен не ранее чем в 60 лет.

По ее словам, данная норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью».

«Учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывался в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил», - рассказала Бибикова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте