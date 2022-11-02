Въезд на Восточное городское кладбище заасфальтировали

02.11.2022 | 17:24

В Пензе заасфальтировали въезд на Восточное городское кладбище. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что специалисты МБУ «Пензавтодор» выполнили работы в рамках муниципального задания.

«За порядок на территории Восточного кладбища отвечает МУП «Спецбюро». В 2022 году здесь было установлено 40 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, вывезено свыше 4 000 кубометров мусора», - пояснили в пресс-службе.

Состояние места погребения усопших обсуждалось на последней сессии городской думы. Депутаты попросили навести там порядок.

«У нас скандалы с МУП «Спецбюро» - практически каждый квартал: то они цены завышают, то проезд/проход закрывают, а свои функции по уборке не несут. Мы в последний путь провожаем своих близких, родных, друзей и везем их на свалку - это кладбищем назвать невозможно. Представьте, а что если нас там будут хоронить, в этой свалке?» - обратился к сотрудникам мэрии депутат Александр Смирнов.