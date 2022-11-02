Общество

В Пензенской области придумали значок для вручения школьникам

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У пензенских школьников в скором времени появится знак отличия: в институте регионального развития создают логотип областной системы образования.

Члены научно-методического совета в начале недели обсудили рабочий вариант графического исполнения логотипа, высказали замечания и предложения.

Пока логотип выглядит как наконечник перьевой ручки в полусфере, под которым написано слово «Пенза».

«Это дело массовое. Это дело символическое. Предполагается, что это станет символом системы образования Пензенской области, который мы будем позиционировать не только внутри, но и за пределами Пензенской области», – заявил ректор института Геннадий Белорыбкин.

Когда изображение будет окончательно утверждено, его станут наносить на имиджевую продукцию. В частности, изготовят значок для вручения школьникам Пензенской области, указано на портале института регионального развития.

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Источник — фото Института регионального развития
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