Общество

В Пензе готов к сдаче новый участок около Восточного кладбища

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На финишную прямую выходит строительство нового участка кладбища, расположенного к северу от Восточного. На территории площадью 7 гектаров идут последние подготовительные работы к сдаче объекта: отсыпают обочину центральной аллеи, уплотняют грунт.

К реализации этого проекта приступили в 2021 году, но в 2022-м произвели корректировку сметной документации. С августа подрядчик начал действовать согласно внесенным изменениям в ускоренном режиме.

«Сдаваться будет 4 ноября. Работы закончены в значительном объеме, но это один из этапов, дальше будет развитие, следующие этапы - следующие периоды», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Новый участок кладбища практически готов, но работать есть еще над чем. Территорию нужно облагородить.

Не забывают о благоустройстве и действующего погоста. Восточное кладбище находится в ведении МУП «Спецбюро». Предприятию ежегодно выделяют средства на содержание, уборку и вывоз мусора, обрезку аварийных деревьев на местах захоронений. В 2022 году на эти цели заложили чуть больше 20 миллионов рублей.

«31-го числа заключили новый контракт. В рамках этого контракта обозначено 1 300 кубов мусора. на следующей неделе приступим к вывозу», - рассказал директор МУП «Спецбюро» Сергей Мамонов.

8-кубовые контейнеры рассредоточены по территории кладбища. Всего в 15-20 метрах одного бункера - навал мусора. Видимо, тот, кто наводил порядок на месте захоронения, просто решил свалить все у чужой ограды, не потрудившись донести до бака.

Единичные стихийные навалы мусора намерены ликвидировать до выпадения снега.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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