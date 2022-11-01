Общество

В кол-центры стало поступать меньше звонков с вопросами о мобилизации

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Получить ответы на вопросы по осеннему призыву, который стартовал во вторник, 1 ноября, и продлится до 31 декабря, можно на горячей линии 122 и на сайте «Объясняем.рф».

Также линия и портал продолжают работать по вопросам, касающимся частичной мобилизации, напомнили эксперты.

За последнюю неделю число звонков по номеру 122 сократилось на 10%. В среднем кол-центры обрабатывают 18 тысяч обращений в день. Не дозвонившихся почти нет, регионы укладываются в нормативы.

После завершения частичной мобилизации на первый план выходит информирование военнослужащих и членов их семей о мерах поддержки. Сервисы работают стабильно.

Ранее сообщалось, что прямая линия по призыву запущена Министерством обороны РФ по номерам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98 - со вторника по четверг. Также в военном комиссариате Пензенской области для призывников предназначен телефон 8 (8412) 67-82-34 (ежедневно с 13:00 до 16:00).

Звонки по вопросам частичной мобилизации в Минобороны РФ принимают по номерам: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46, 8 (800) 301-16-36. В военкомат региона можно обращаться по номеру 8 (8412) 68-84-96 с 9:00 до 18:00.

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