Изменены правила получения пособий семьями мобилизованных

Доходы мобилизованных граждан не станут учитывать при оценке нуждаемости их семей, претендующих на получение пособий.
Соответствующее постановление от 29 октября подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на сайте Правительства РФ.
В документе указано, что семьи призванных на службу в рамках частичной мобилизации, среднедушевой доход в которых меньше установленного в регионе прожиточного минимума, будут получать социальную поддержку на прежнем уровне.
Речь идет о следующих выплатах:
- пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет;
- выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка;
- социальный контракт.
С 1 июня в Пензенской области установлен новый размер прожиточного минимума. Для трудоспособных граждан он равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.
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