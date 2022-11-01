Изменены правила получения пособий семьями мобилизованных

01.11.2022 | 10:10

Доходы мобилизованных граждан не станут учитывать при оценке нуждаемости их семей, претендующих на получение пособий.

Соответствующее постановление от 29 октября подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на сайте Правительства РФ.

В документе указано, что семьи призванных на службу в рамках частичной мобилизации, среднедушевой доход в которых меньше установленного в регионе прожиточного минимума, будут получать социальную поддержку на прежнем уровне.

Речь идет о следующих выплатах:

- пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет;

- выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка;

- социальный контракт.

С 1 июня в Пензенской области установлен новый размер прожиточного минимума. Для трудоспособных граждан он равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.