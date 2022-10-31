Тропу здоровья в Пензе планируют привести в порядок

31.10.2022 | 16:24

Пензенцев по-прежнему волнует состояние Тропы здоровья в микрорайоне Западная Поляна. Еще в августе жители областного центра отмечали: там не только здоровье укрепишь - то, что есть, потерять недолго.

На то, что покрытие городской достопримечательности нуждается в скорейшем ремонте, внимание губернатора в социальной сети «ВКонтакте» обратил один из подписчиков.

«Действительно, на Тропе здоровья существуют проблемы с состоянием асфальтового покрытия пешеходных дорожек», - согласился с мнением мужчины представитель регионального правительства.

Он объяснил, что асфальту вредят потоки воды, образующиеся из-за обильных осадков. Многие месяцы они размывали склоны и разрушили тем самым инфраструктуру зеленой зоны.

«Сложный рельеф не позволяет использовать тяжелую технику при устранении последствий проливных дождей», - указано в ответе.

Тем не менее администрация парка Белинского, в ведении которой и находится Тропа здоровья, подготовила заявку на выделение дополнительных денег. Средства пойдут на благоустройство объекта.

Сейчас заявка находится на рассмотрении в мэрии Пензы. Будет ли принято положительное решение, пока неизвестно.