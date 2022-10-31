Число «пьяных ДТП» на пензенских дорогах приблизилось к 100

31.10.2022 | 10:49

В Пензенской области на понедельник, 31 октября, с начала года зарегистрировали 92 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

В этих авариях погибли 27 человек, а 124 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее была обнародована статистика на 30 июня. На тот момент из-за водителей, севших нетрезвыми за руль, случилось 37 аварий. Они унесли жизни 7 человек, 52 пострадали.

Для профилактики «пьяных ДТП» сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды. Так, с 28 по 30 октября выявили 40 нетрезвых водителей.

«В соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - напомнили пензенцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сообщить о замеченном на дороге нетрезвом автомобилисте можно по номерам: 8(8412)-59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 - или по телефону 02.