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Общество

Пензенцам пояснили, стоит ли ждать данных о погибших мобилизованных

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Жителей Пензенской области интересует, куда именно направлены мобилизованные земляки. Некоторые предполагают, что часть призванных уже могла оказаться на передовой.

Беспокоит пензенцев и вопрос должной экипировки оказавшихся в рядах ВС РФ. «Мобилизованных до сих пор не снарядили должным образом», - высказалась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» подписчица Ольга.

На обращения поступил ответ от представителя областного правительства.

«Вопросы использования вооруженных подразделений определяет Генеральный штаб в РФ в соответствии со сложившейся ситуацией в зоне проведения специальной военной операции. Данные о погибших военнослужащих от Пензенской области являются информацией ограниченного пользования. Мобилизованные граждане будут обеспечены всеми видами довольствия и обмундированием», - объяснили пензенцам.

Как стало известно ранее, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что задание по мобилизации 300 000 человек выполнено.

«В районы проведения военной операции на Украине отправили 82 000 мобилизованных, половина из них уже участвует в боевых действиях, остальные проходят подготовку», - сообщает rbk.ru.

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