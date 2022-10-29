Владельцы некоторых собак смогут не убирать за ними на улице

29.10.2022 | 13:23

На сайтах «Объясняем.рф» и «Объясняем. Пензенская область» даны подробные разъяснения поправок, внесенных в закон «Об ответственном обращении с животными».

Закон принят в 2018 году. Он запрещает умерщвлять животных, пропагандировать жестокое обращение с ними, устраивать бои, держать в квартирах диких зверей. Также он предусматривает работу с бродячими собаками: их должны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, ставить чипы и выпускать на свободу вдали от детских садов, школ и поликлиник.

Поправки в закон в первую очередь касаются нахождения животных в точках продаж. Для каждого вида животных предписываются свои условия содержания. Так, для кошек и собак требуются вольеры определенных размеров и качества.

Также предусматриваются выгул, доступ к свежему воздуху и солнечному свету, наблюдение ветеринара, строгий режим дня и социализация - общение с людьми.

Ряд поправок касается собак-поводырей: животное должно пройти специальное обучение и иметь подтверждающие его статус документы. Если хозяева обычных собак обязаны убирать за питомцами на улице, не выгуливать их в неположенных местах и контролировать при переходе дороги, в лифтах, во дворах и на детских площадках, то на владельцев собак-поводырей эти правила не распространяются.

«Поправки вступают в силу с 1 марта 2023 года, поэтому у бизнеса есть время на подготовку. Контроль за соблюдением требований возложен на надзорные органы. Места содержания животных проверяет Россельхознадзор, точки продаж - Роспотребнадзор, общее соблюдение законодательства - прокуратура», - уточнили специалисты.