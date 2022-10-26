В РПН перечислили районы области с высокой заболеваемостью ОРВИ

26.10.2022 | 14:14

В Пензенской области за неделю с 17 по 23 октября зарегистрировали 3 569 случаев ОРВИ - на 6,9% меньше, чем неделей раньше (3 832).

Доля заболевших детей - 14,1% (неделей раньше 14%).

Заболеваемость составила 280,1 на 100 тысяч населения. Относительно высокий ее уровень наблюдается в Мокшанском (837,3), Башмаковском (536), Лунинском (429,3), Нижнеломовском (415,2), Бековском (292,3), Никольском (280,3) районах и Пензе (417,4), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе в течение недели диагноз «ОРВИ» медики поставили 1 908 пациентам - это на 8,9% меньше, чем неделей раньше (2 095).

Заболеваемость ОРВИ в областном центре во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня, по взрослому населению наблюдается снижение на 8,4%.