В Пензенской области за сутки госпитализировали 24 больных COVID

26.10.2022 | 13:29

В среду, 26 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 94 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 24 пациентам потребовалась госпитализация.

41 случай коронавирусной инфекции выявлен в Пензе, 15 - в Сердобском районе, 13 - в Никольском.

По 5 человек заболели в Городищенском и Кузнецком районах, по 4 - в городе Заречном и Бессоновском районе, 2 - в Пензенском районе.

Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Иссинском, Каменском, Камешкирском, Мокшанском и Шемышейском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области в общей сложности зафиксировано 217 216 фактов инфицирования COVID-19. За это время выздоровели 209 998 пациентов, скончались 6 112. Два последних летальных случая произошли 25 октября.