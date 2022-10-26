Общество

ЕР: в 2023 году расходы на социальные нужды будут увеличены

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Главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, однако приоритеты «Единой России» остаются неизменными: на первом месте - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, сообщает ER.ru.

«Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023-м) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», - сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед «Единой Россией» стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны, и напомнил: серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям.

В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.

«Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей», - сказал он, подчеркнув, что ключевая задача ЕР - добиться того, чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Председатель комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, член фракции «Единая Россия» Александр Акимов рассказал о прошедшей сессии Заксобра, где было принято решение скорректировать бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год в сторону увеличения.

«Подчеркну, что социальная политика по-прежнему остается одним из ключевых направлений народной программы партии. Все те пункты и задачи, которые в ней обозначены, - это результат ежедневных контактов «Единой России» с гражданами. Что бы ни происходило вокруг, наши приоритеты остаются неизменными, и ключевые из них - именно забота о людях, которые нуждаются в поддержке», - подчеркнул он.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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