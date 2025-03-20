Жиганшу Туктарова исключили из «Партии пенсионеров»

20.03.2025 | 17:55

В четверг, 20 марта, было прекращено членство Жиганши Туктарова в «Партии пенсионеров». Решение приняли единогласно на внеочередном собрании правления регионального отделения.

Основанием стал устав партии - статья «За действие (бездействие), наносящее вред политическим интересам партии», уточняется на странице объединения во «ВКонтакте».

«Слова, высказанные Жиганшой [Туктаровым], - это НЕ позиция «Партии пенсионеров» в Пензенской области. Позиция «Партии пенсионеров» - это забота о старшем поколении, которые своим трудом подняли и защитили нашу страну. Наша партия сожалеет, что Жиганша Туктаров избрался в городскую думу под нашими знаменами», - заявили в партии.

17 марта при предварительном обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина Пензы ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову в гордуме неожиданно возникла дискуссия. Начал ее Жиганша Туктаров.

После этого председатель гордумы Денис Соболев выразил мнение, что депутат должен отказаться от мандата.

Губернатор Олег Мельниченко назвал высказывания Жиганши Туктарова «отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника». Он отметил, что в сложившейся ситуации самым правильным для депутата будет принести извинения Виктору Семеновичу Городнову, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия.

20 марта Жиганша Туктаров принес публичные извинения ветерану и написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата.