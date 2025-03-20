Сетевое издание|18+|Четверг|20 мар 2025|18:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Жиганшу Туктарова исключили из «Партии пенсионеров»

Печать
Telegram

В четверг, 20 марта, было прекращено членство Жиганши Туктарова в «Партии пенсионеров». Решение приняли единогласно на внеочередном собрании правления регионального отделения.

Основанием стал устав партии - статья «За действие (бездействие), наносящее вред политическим интересам партии», уточняется на странице объединения во «ВКонтакте».

«Слова, высказанные Жиганшой [Туктаровым], - это НЕ позиция «Партии пенсионеров» в Пензенской области. Позиция «Партии пенсионеров» - это забота о старшем поколении, которые своим трудом подняли и защитили нашу страну. Наша партия сожалеет, что Жиганша Туктаров избрался в городскую думу под нашими знаменами», - заявили в партии.

17 марта при предварительном обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина Пензы ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову в гордуме неожиданно возникла дискуссия. Начал ее Жиганша Туктаров.

После этого председатель гордумы Денис Соболев выразил мнение, что депутат должен отказаться от мандата.

Губернатор Олег Мельниченко назвал высказывания Жиганши Туктарова «отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника». Он отметил, что в сложившейся ситуации самым правильным для депутата будет принести извинения Виктору Семеновичу Городнову, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия.

20 марта Жиганша Туктаров принес публичные извинения ветерану и написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте