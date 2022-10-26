26.10.2022 | 11:10

В среду, 26 октября, банк «Кузнецкий» отмечает 32 года со дня основания. Он был открыт в 1990 году и сегодня включает в себя более 30 офисов в четырех регионах страны: Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и Республике Чувашия.

Банк оказывает широкий спектр финансовых услуг, от обслуживания счетов и оформления депозитов до кредитования бизнеса. Финансовому учреждению доверяют более 6 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 45 000 физических лиц.

За годы работы банк успешно преодолел различные кризисы, выдержал серьезную конкуренцию со стороны федеральных кредитных учреждений. Сегодня он занимает уверенные позиции на финансовом рынке Приволжского федерального круга, успешно продолжает политику цифровой трансформации бизнеса, предлагая клиентам новые выгодные продукты и удобные сервисы.

«В этот день мы традиционно поздравляем своих клиентов, благодарим за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве партнера, а всех своих сотрудников - за профессионализм и преданность своему делу», - отметили в банке «Кузнецкий».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.