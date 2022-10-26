Общество

Банк «Кузнецкий» отмечает 32 года со дня основания

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 26 октября, банк «Кузнецкий» отмечает 32 года со дня основания. Он был открыт в 1990 году и сегодня включает в себя более 30 офисов в четырех регионах страны: Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и Республике Чувашия.

Банк оказывает широкий спектр финансовых услуг, от обслуживания счетов и оформления депозитов до кредитования бизнеса. Финансовому учреждению доверяют более 6 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 45 000 физических лиц.

За годы работы банк успешно преодолел различные кризисы, выдержал серьезную конкуренцию со стороны федеральных кредитных учреждений. Сегодня он занимает уверенные позиции на финансовом рынке Приволжского федерального круга, успешно продолжает политику цифровой трансформации бизнеса, предлагая клиентам новые выгодные продукты и удобные сервисы.

«В этот день мы традиционно поздравляем своих клиентов, благодарим за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве партнера, а всех своих сотрудников - за профессионализм и преданность своему делу», - отметили в банке «Кузнецкий».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте