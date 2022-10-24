В Пензенской области выяснили, есть ли в хлебе радиоактивные вещества

24.10.2022 | 11:41

В Пензенской области исследовали хлебобулочные изделия. В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии за 9 месяцев этого года проверили 91 образец продукции на соответствие санитарно-химическим показателям и 589 - физико-химическим.

Также специалистов интересовали содержание радиоактивных веществ (исследовано 26 образцов), ГМО (28), микробиологические показатели (246).

Последние были неудовлетворительными у 12 проб, 7 образцов не отвечали физико-химическим требованиям.

В пензенском хлебе не обнаружили солей тяжелых металлов, микотоксинов, ГМО, радиоактивных веществ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Все пробы соответствовали санитарно-химическим требованиям.

Специалисты ведомства постоянно контролируют качество и безопасность хлебобулочных изделий, которые продаются в магазинах.