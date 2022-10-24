В Пензенской области в детсаду обнаружили опасное сливочное масло

24.10.2022 | 10:10

В детский сад села Неверкино поступило сливочное масло с завышенным содержанием сорбиновой кислоты, что опасно для здоровья.

Нарушение выявила проверка Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, которую провели в октябре.

Специалисты выяснили, что учреждение получило 6 кг масла сливочного «Традиционного» жирностью 82,5%. Продукт произвели в Московской области.

«Согласно маркировке, в состав входят только пастеризованные сливки из коровьего молока. Однако по результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие продукции требованиям технических регламентов, а именно массовая доля сорбиновой кислоты составила 0,20 мг/кг, что при нормативе не допускается», - сообщили в управлении.

Сорбиновая кислота является консервантом, который обладает антибактериальными свойствами. Благодаря ему продукты дольше сохраняют свою свежесть и качество. Однако это вещество способно вызвать аллергию, отеки тканей, сыпь.

Кроме того, сорбиновая кислота провоцирует развитие заболеваний нервной системы, ухудшает работу мозга и памяти, может нарушить процесс кроветворения, что приведет к снижению количества эритроцитов и снижению иммунитета.

Детям до 3 лет нельзя употреблять в пищу сорбиновую кислоту и продукты, в которых она используется в качестве консерванта.

Специалисты Россельхознадзора направили в администрацию детсада письмо о выявленном нарушении и попросили принять меры.

В августе партия некачественного сливочного масла поступила в три детских сада Пензы. Как оказалось, у продукта не было сопроводительной документации, которая обеспечила бы его прослеживаемость. Кроме того, получатель не проводил его идентификацию.

Масло в итоге изъяли, фирму, которая его произвела, закрыли.