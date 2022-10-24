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Общество

Пензенцам стало проще восстанавливаться после болезней

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Не так давно пензенец перенес инсульт, и рука до сих пор плохо слушается. Раньше, для того чтобы поправить здоровье, мужчине пришлось бы неоднократно посещать поликлинику, записываясь на разные процедуры. Теперь восстановиться человеку проще: врач его направил в отделение медицинской реабилитации, появившееся на Гагарина, 24. Здесь в одном месте пациент может получить сразу комплекс услуг. Лечение проходит амбулаторно. Врачи рады, что в Пензе наконец организовали подобный центр.

«Здесь будет оказываться разнопрофильная помощь: это и реабилитация по кардиологической, неврологической программе, также и на этапе амбулаторной реабилитация травматологических больных. Здесь будут сосредоточены все необходимые возможности для данного контингента», - сообщил главный врач клинической больницы № 6 Андрей Кибиткин.

Новая структура рассчитана на 15 человек, получающих услуги одномоментно. Попасть в отделение реабилитации может любой житель Пензы по направлению лечащего врача в поликлинике или стационаре.

«Для региона это принципиально новое направление в оказании медицинской помощи, хотя часть элементов по восстановлению здоровья людей, которые перенесли острые сосудистые катастрофы, травмы, оперативные вмешательства и так далее, они, эти элементы, имели место и сейчас существуют во всех поликлиниках.

Самое главное отличие медицинской реабилитации - оказание медицинской помощи в составе команды. То есть судьбу одного пациента в поликлинике решает не один конкретный лечащий врач, а целая команда специалистов», - рассказала начальник отдела регионального министерства здравоохранения Наталья Тюгаева.

Всего в Пензенской области открывается семь подобных отделений: пять для взрослых и два для детей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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