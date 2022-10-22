Общество

Пензенцам советуют включать в детское меню красные овощи и фрукты

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Врач-гастроэнтеролог отделения консультативно-диагностической помощи Пензенской городской детской поликлиники Юлия Перепелицина рассказала о губительном влиянии фастфуда на детский организм и дала рекомендации по правильному питанию.

Советы врача опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

Фастфуд, популярный среди взрослых и детей, имеет запоминающийся вкус, быстро насыщает, продается часто в шаговой доступности и позволяет не тратить время на приготовление еды. В детском меню многих сетей общественного питания чаще всего предлагается картофель фри, сосиски, пицца, наггетсы, пельмени.

По словам Юлии Перепелициной, такая еда создает иллюзию очень вкусной, быстро формируя при этом зависимость у всех членов семьи, которые увлечены подобным питанием.

«Это ультраобработанные продукты, в которых практически нет питательных веществ, но есть большое количество усилителей вкуса и консервантов - соль, сахар, жиры. Способ их приготовления ведет к образованию канцерогенных синтетических жиров»», - утверждает врач.

«Быстрая еда» вызывает риск возникновения атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, нарушений обмена веществ и работы эндокринной системы, ожирения, патологий желудочно-кишечного тракта.

Не менее вредны газированные напитки и промышленные соки.

«Пузырьки могут провоцировать вздутие живота, изжогу, отрыжку и метеоризм. Привычка к ежедневному употреблению газировки, соков увеличивает риски развития кариеса и ожирения. К примеру, в одной маленькой упаковке детского сока может быть до 6 чайных ложек свободных сахаров (в рационе ребенка 4-6 лет суточная норма сахара - 19 г, или 5 чайных ложек, 7-10 лет - 24 г, или 6 чайных ложек, старше 11 лет - 30 г, или 7 чайных ложек)», - объясняет врач.

Картофельные чипсы - это крахмал, жир и соль. Они могут вызвать изжогу, а соль в неумеренных количествах заставляет почки работать на пределе возможностей и является одной из основных причин отеков.

Фастфуд чреват вытеснением из детского рациона здоровых продуктов и в перспективе - гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, панкреатитом, дисбактериозом, лишним весом, ожирением.

Это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от фастфуда: любознательный малыш может эпизодически дегустировать на вкус что-то не совсем полезное, если в остальном его рацион сбалансирован.

«Формируйте у ребенка понимание того, что еда, приготовленная своими руками, в том числе домашние бургеры, пицца, сладости, всегда лучше полуфабрикатов. А лучший способ оградить ребенка от самой возможности употреблять вредную пищу - просто не держать ее дома», - делает вывод специалист.

Детский гастроэнтеролог дала несколько советов:

- при покупке продуктов следует обращать внимание на содержание в них калорий, белков, жиров и углеводов, соли, сахара, вкусовых добавок;

- у каждого вредного продукта есть безопасный и полезный аналог (к примеру, вместо чипсов можно потреблять попкорн, приготовленный без масла, картофель фри можно заменить запеченным, мороженое - подмороженным в холодильнике натуральным йогуртом, конфеты - сухофруктами и орехами);

- овощи и фрукты красного цвета с точки зрения ребенка кажутся более вкусными и питательными, как и оригинально оформленные блюда.

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Источник — фото № 1 pixabay.com, № 2 health.pnzreg.ru
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