Общество

Жителям региона рассказали о работах на сайте пенза-доктор.рф

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Жителям Пензенской области рассказали о технических работах, которые проводятся на региональном портале записи к врачу, и назвали альтернативные способы попасть на прием. Информацию предоставили в министерстве здравоохранения.

Ранее житель Пензы прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» жалобу: «Зачем сломали запись к врачу? С 10 октября на портале пенза-доктор.рф многие врачи просто исчезли из расписания и списка специалистов ГБУЗ «Городская поликлиника». На них невозможно выйти через сайт. Но по прямой ссылке расписание врачей доступно».

По словам автора обращения, найти страницы с графиками приема можно только посредством поисковиков.

«Фактически запись к врачу с 10 октября уничтожена. Касается это и мобильного приложения к врачу. Это ЧП», - написал житель областного центра.

Запрос был направлен в региональный минздрав. Его представители сообщили, что на портале пенза-доктор.рф проводятся технические работы, во время которых записаться на прием можно через «Госуслуги» или единый контакт-центр по телефону 122.

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