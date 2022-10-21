В области узаконили добровольных спасателей и поисковиков

В пятницу, 21 октября, депутаты Законодательного собрания внесли изменения в региональный закон «O благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Пензенской области».
Перечень благотворительной (волонтерской) деятельности дополнен:
- участием в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий,
- профилактикой и тушением пожаров,
- проведением аварийно-спасательных работ,
- участием граждан в поиске лиц, пропавших без вести.
В региональный закон о волонтерстве уже внесены такие виды деятельности, как социальная поддержка и защита граждан, помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий или иных катастроф, укрепление престижа и роли семьи в обществе, охрана окружающей среды и защита животных, правовое просвещение населения, патриотическое воспитание и ряд других направлений.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀