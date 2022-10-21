Общество

В Госдуме подготовили выплату в 21 850 рублей семьям с детьми до 18 лет

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В октябре 2022 года в Государственной думе РФ будет рассмотрен проект федерального закона «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации».

Разработчиками законопроекта предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей. Мера направлена, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации. Инициаторы проекта считают, что это возможно благодаря дополнительным мерам поддержки семей.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения составляют значительную часть семейного бюджета.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, затраты родителей на школьный набор к 1 сентября 2021 года обходились для мальчика в среднем по России в 19 575 рублей, а девочки - в 24 123 рубля. Таким образом, средняя цена школьного набора составила в 2021 году 21 850 рублей», - сказано в документе.

Разработчики предлагают установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов - до 23), обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Планируется, что ежегодная выплата будет осуществляться в июне-декабре соответствующего календарного года, в который возникает право на ее получение. Она должна перечисляться на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.

Для реализации данного федерального закона потребуется выделение дополнительных расходов федерального бюджета, которые могут быть предусмотрены в рамках утверждения проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В настоящий момент законопроект прошел рассмотрение профильными комитетами Госдумы, получил заключение правового управления и рекомендован к рассмотрению депутатами Государственной думы РФ в октябре 2022 года.

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