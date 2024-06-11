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Общество

Пензенской области выделили 11,7 млн на лекарства для льготников

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Пензенская область в 2024 году дополнительно получит 11 млн 782 тысячи 600 рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

Распоряжение о распределении между регионами 1,8 млрд рублей подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, «чернобыльцам». Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», - сообщается в сопроводительной документации.

Ранее Правительство РФ проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать препараты и питание. Решение потребовало дополнительного финансирования.

«Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 млрд рублей», - уточняется в пояснительной записке.

В Пензенской области более 17,3 тысячи федеральных льготников, имеющих право на бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно, выбрали набор социальных услуг в натуральном виде. В денежном эквиваленте он стоит 1 578,5 рубля в месяц.

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