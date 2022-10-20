В Пензе женщин научили вязать балаклавы и военные варежки

20.10.2022 | 18:13

Самым сложным для мастериц оказалась балаклава - предмет для них новый, как и специальная военная варежка. Но женщины оперативно освоили и учли специфику вязания подобных предметов гардероба и быстро застучали спицами.

Все вещи будут переданы мобилизованным и жителям Донбасса, Херсонской области и Запорожья в рамках благотворительной акции «Подари свое тепло», организованной Пензенской епархией. На базе духовно-просветительского центра при Спасском кафедральном соборе бесплатно предоставляется пряжа, проходят мастер-классы.

«Связала пару носков 45-го размера. Надеюсь, что они пригодятся кому-то», - сообщила участница акции «Подари свое тепло» Светлана Зайцева.

«Я на сайте написала, что организовывается такая группа, кто может - приходите вязать, кто не может вязать, у кого есть излишки пряжи - поделитесь. И люди откликнулись, принесли нам пряжу лишнюю, благодетель появился, потом пришли женщины», - рассказала ведущая мастер-классов Ирина Куприянова.

Коробки с вязаными теплыми вещами прислали из сельских приходов - они тоже откликнулись на призыв.

Воины, которые получают такие подарки, просят обратить внимание на некоторые вещи. Например, для берцев не нужны носки с длинной резинкой: в них жарко и неудобно.

«Попросили вязать для раненых коротенькие носочки, потому что порой нога в гипсе, забинтована, неудобно надевать, а короткие носки - чтобы ноги не мерзли, чтобы им легче было ходить, как в тапочках. Лучше вязать вот такое. Попросили вязать вороты, как у свитера, чтобы горло было закрыто, шарфы им неудобны», - объяснила Ирина Куприянова.

К вязаным изделиям прилагаются рисунки ребятк из детской воскресной школы. На листах - добрые пожелания.

Присоединиться к акции может любая женщина. Всех мастериц ждут на нулевом этаже Спасского кафедрального собора (вход со стороны Московской) по понедельникам в 15:00, по средам и пятницам - в 17:30.