Общество

В Пензе за сутки зарегистрировали 43 случая коронавируса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 20 октября, стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 130 жителей Пензенской области.

География новых случаев такова: Пенза - 43, Кузнецкий район - 25, Пензенский - 15, Мокшанский - 11, Белинский - 9, город Заречный - 6, Пачелмский район - 4, Вадинский и Сосновоборский - по 3, Бессоновский, Каменский, Неверкинский и Сердобский - по 2, Башмаковский, Колышлейский и Никольский - по 1.

За сутки госпитализация потребовалась 23 жителям региона с коронавирусом.

Региональный оперативный штаб сообщил о выписке с больничного еще 251 человека, общее число случаев выздоровления достигло 209 101.

Также появилась информация о смерти одного пациента от COVID-19. Количество летальных исходов теперь составляет 6 103.

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 216 589 случаев коронавируса.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте