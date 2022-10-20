В Пензе за сутки зарегистрировали 43 случая коронавируса

20.10.2022 | 14:02

В четверг, 20 октября, стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 130 жителей Пензенской области.

География новых случаев такова: Пенза - 43, Кузнецкий район - 25, Пензенский - 15, Мокшанский - 11, Белинский - 9, город Заречный - 6, Пачелмский район - 4, Вадинский и Сосновоборский - по 3, Бессоновский, Каменский, Неверкинский и Сердобский - по 2, Башмаковский, Колышлейский и Никольский - по 1.

За сутки госпитализация потребовалась 23 жителям региона с коронавирусом.

Региональный оперативный штаб сообщил о выписке с больничного еще 251 человека, общее число случаев выздоровления достигло 209 101.

Также появилась информация о смерти одного пациента от COVID-19. Количество летальных исходов теперь составляет 6 103.

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 216 589 случаев коронавируса.