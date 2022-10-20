Общество

Стало известно, куда звонить родным бойцов за соцобслуживанием на дому

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Помимо компенсации за жилищно-коммунальные услуги, положенной членам семьи мобилизованных жителей Пензенской области, есть еще две меры поддержки, которые обеспечивает региональное министерство труда, социальной защиты и демографии.

Об этом рассказал министр Алексей Качан на брифинге, состоявшемся в четверг, 20 октября.

Это предоставление членам семьи мобилизованного (детям, супруге и родителям) услуг по социальному обслуживанию на дому и направление их в приоритетном порядке в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания.

«Мы таким образом построили работу, чтобы семьи лишний раз никуда не обращались. Достаточно будет позвонить по телефону ресурсного центра социального обслуживания населения Пензенской области (8412) 200-808. Специалист ресурсного центра, который есть в каждом муниципальном образовании, осуществит выезд и затем примет решение о сборе необходимых документов», - пояснил министр.

По его словам, военные комиссариаты муниципальных образований уже начали выдавать справки на бланках строгой отчетности, подтверждающие, что глава семьи является мобилизованным гражданином.

Алексей Качан напомнил, что после демобилизации гражданин получит статус ветерана боевых действий и будет получать льготы, предусмотренные законодательством.

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