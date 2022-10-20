На Госуслугах рассказали об удвоении детских пособий с 2023 года

20.10.2022 | 15:11

Специалисты Госуслуг объяснили, какие изменения с назначением пособий ждут пензенцев с наступлением 2023 года.

После объединения ПФР и ФСС появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. В стране будет введено универсальное пособие. Оно будет назначаться по правилам, аналогичным тем, что сейчас действуют для выплат беременным женщинам, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. В состав универсального пособия войдут многие виды соцподдержки: для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет, на детей от 8 до 17 лет.

Универсальное пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. По мнению законодателей, так помощь семьям с детьми станет более адресной, а правила - едиными.

В Telegram-канале «Госуслуги: для родителей» отметили, что новым пособием можно будет заменить другие выплаты, а если универсальное пособие не назначено, то ранее назначенные выплаты не уменьшатся и не отменятся.

«В 2022 году беременная женщина получает пособие при постановке на учет до 12 недель беременности – 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. С 2023 года универсальное пособие при беременности может составить 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Поэтому женщина подает заявление в январе в расчете на повышение. Но получает отказ, так как ее обстоятельства изменились: например, она вышла замуж, и теперь в семье два автомобиля», - рассказали специалисты.

В таком случае женщина не сможет получать повышенное универсальное пособие, она будет получать прежнее до месяца родов - в размере 50 процентов.

В ведомстве отметили, что если универсальное пособие одобрено, то семья начнет получать его с 2023 года, а прежняя выплата в меньшем размере на того же ребенка прекратится.

«Неработающая мама получала пособие по уходу на первого ребенка до 1,5 лет в минимальном размере - 7678 рублей в месяц. В 2023 году она подаст заявление на универсальное пособие. С учетом комплексной оценки нуждаемости ей может быть назначено 100 процентов прожиточного минимума на детей в регионе - 14 200 рублей. Прежнее минимальное пособие отменяется, а вместо него весь 2023 год выплачивается универсальное в большем размере», - подчеркнули на Госуслугах.

Специалисты указали, такая мама может подать заявление на выплату из материнского капитала без комплексной оценки нуждаемости и получать ее дополнительно к универсальному пособию.

«С 2023 года она будет назначаться на любого по счету ребенка. Тогда сумма выплат составит 28 400 рублей в месяц - 14 200 рублей в виде универсального пособия с комплексной оценкой нуждаемости и 14 200 рублей в виде выплаты из маткапитала при доходе не более 2 прожиточных минимумов на человека», - рассказали в ведомстве.