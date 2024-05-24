В мэрии назвали летние лагеря, в которые еще есть путевки

24.05.2024 | 21:29

У жителей Пензенской области еще есть шанс отправить детей в летние лагеря. Путевки в «Белку», «Солнечную долину» и «Сосновый бор» так и не разобрали. Информация появилась на сайте городской администрации.

Более востребованными оказались «Строитель», «Юность», «Заря», «Надежда» и «Нива» - мест там больше нет.

Всего для детей, которые не относятся к членам семей участников СВО и не находятся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 6 418 путевок с частичной родительской платой.

«В настоящее время в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике, Доме детского творчества № 1 г. Пензы, Д(Ю)Ц «Спутник» Пензы ведется прием граждан по вопросу приобретения путевок, заявленных через портал «Госуслуги», - сообщили в администрации.

Предполагается, что в загородных лагерях этим летом отдохнут 9 015 ребят. Продолжительность каждой смены - 21 день.