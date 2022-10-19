За время эпидемии COVID-19 в области скончались 6 102 пациента

19.10.2022 | 13:40

179 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Пензенской области. 24 пациента госпитализированы.

Об этом в среду, 19 октября, сообщили в региональном оперативном штабе.

98 человек заболели в Пензе, 21 - в Бессоновском районе, 19 - в Колышлейском, 18 - в Тамалинском.

9 инфицированных проживают в Заречном, 7 - в Лунинском районе, 5 - в Пачелмском.

По одному случаю выявлено в Вадинском и Шемышейском районах.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Пензенской области подтверждено 216 459 случаев заболевания. За это время выздоровело 208 850 пациентов, скончалось 6 102, в том числе три человека 18 октября.