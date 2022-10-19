Общество

Названы сроки, когда мобилизованные начнут получать денежное довольствие в 195 тыс. рублей

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В среду, 19 октября, Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу проведения специальной военной операции.

Глава государства принял решение ввести военное положение в четырех российских регионах (Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Отдельно президент высказался насчет ежемесячного денежного довольствия каждого мобилизованного. По словам Владимира Путина, после зачисления в часть выплаты рядовым составят 195 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», - заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ.

На портале «Объясняем.рф» разъяснили, что деньги мобилизованным будут начисляться на карту «Мир» с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части. Как правило, это занимает 1-2 дня после прибытия мобилизованных в расположение части.

«Если карты «Мир» у мобилизованного нет, ему будет открыт соответствующий счет в банке», - отмечено в сообщении.

Выплата денежного довольствия военнослужащим производится с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц.

Граждане РФ, призванные по мобилизации, могут рассчитывать и на все льготы, полагающиеся контрактникам. Также они получат статус «Ветеран боевых действий».

Отдельные выплаты положены военнослужащим за уничтожение вооружения, военной техники и живой силы противника.

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