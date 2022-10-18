В Пензенской области ассенизаторов пообещали «разорить» за нарушения

18.10.2022 | 16:37

На совещании в администрации Кузнецка, которое прошло в понедельник, 17 октября, мэр Сергей Златогорский поднял тему нарушений при оказании услуг ассенизации.

По словам мэра, нарушители не желают идти законным путем и платить за уничтожение содержимого цистерн, а сливают его в недопустимых местах.

«Кого ухвачу на том, что где-то что-то сливают, - разорятся насмерть, на всю жизнь. Там штрафы сейчас такие, что штаны слетят автоматически», - пригрозил мэр Кузнецка.

Он поручил разъяснить предоставляющим услуги, что в их интересах делать все в рамках закона, опорожняя цистерны на точках слива.

«Лучше пускай платят как положено, нежели потом будут скрываться в лесах. А то я так полагаю, что опять возник соблазн по оврагам посливать», - завершил тему Златогорский.

Эта проблема характерна не только для Кузнецка. Так, в феврале житель Кузнецкого района пожаловался на машины, которые откачивают отходы в селе Евлашево и сливают за селом в карьер.