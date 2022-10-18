В Кузнецке будут подыскивать главную новогоднюю елку города

18.10.2022 | 12:45

«Елочку присматривайте на Новый год на центральную площадь. Где-то же она у нас есть. Надо заранее присмотреть, договориться. Числа 10-15 декабря надо будет ее поставить», - такое поручение дал глава администрации Кузнецка на оперативном совещании в понедельник, 17 октября.

Ранее несколько жительниц Пензенской области предложили вместо празднования Нового года направить средства на приобретение дополнительного оборудования для мобилизованных.

Опрос, проведенный редакцией портала «ПензаИнформ», показал: 79,39% проголосовавших против таких мер, 20,6% - за них.

Идею отказаться от празднования Нового года и Рождества в пользу поддержки участников СВО высказали власти некоторых регионов России. В администрации Президента РФ назвали ее непроработанной и преждевременной.

«Новый год никто не отменял», - заявил Сергей Златогорский, завершая тему выбора главного праздничного дерева.