Не до праздника: пензячки попросили потратить новогодние деньги на бойцов

07.10.2022 | 08:58

Жительницы Пензенской области предложили направить деньги, выделенные на подготовку к Новому году, на приобретение дополнительного оборудования для мобилизованных. Они высказали соответствующую идею на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Уважаемый губернатор! Прошу Вас потратить деньги, запланированные на праздничные мероприятия, на нужды бойцов. Не до праздников сейчас. Купите им коптеры, пожалуйста», - написала одна интернет-пользовательница.

«Согласна. Не знаю, правда ли, но какие-то города хотят вместо украшений к Новому году все средства потратить на солдат», - поддержала ее другая.

Никто из официальных лиц на комментарии не ответил.

В конце 2021 года на праздничное оформление Пензы из городского бюджета было выделено 6 млн руб. При этом 3,5 млн потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забирают домой в качестве сувениров.