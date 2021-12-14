Из бюджета Пензы на праздничное оформление выделено 6 млн руб.

14.12.2021 | 18:18

Впервые в качестве жюри конкурса на лучшее праздничное оформление, объявленного администрацией города Пензы, выступят жители. Для этого в социальной сети «ВКонтакте» создан новогодний альбом. В него можно перейти по ссылке с официального сайта муниципалитета и выложить фотографию вашего фаворита. Победителя определят по количеству лайков. Номинаций несколько.

«Лучшее оформление организации, здания, сооружения (вне зависимости от формы собственности), частного дома, двора, многоквартирного жилого дома - то есть все желающие могут участвовать», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Подведение итогов состоится в конце месяца, сам конкурс продлится до 26 декабря. Лучших наградят.

«Традиционно, это будет благодарность главы администрации, но мы прекрасно понимаем, что самое главное (и я уверен в этом) - дарить людям радость, счастье и, конечно же, добро, которое обязательно вернется», - произнес Олег Денисов.

В этом зимнем сезоне на новогоднее оформление из городского бюджета выделено шесть миллионов рублей. Три с половиной из них потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забирают себе домой в качестве сувениров.