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Общество

Из бюджета Пензы на праздничное оформление выделено 6 млн руб.

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Впервые в качестве жюри конкурса на лучшее праздничное оформление, объявленного администрацией города Пензы, выступят жители. Для этого в социальной сети «ВКонтакте» создан новогодний альбом. В него можно перейти по ссылке с официального сайта муниципалитета и выложить фотографию вашего фаворита. Победителя определят по количеству лайков. Номинаций несколько.

«Лучшее оформление организации, здания, сооружения (вне зависимости от формы собственности), частного дома, двора, многоквартирного жилого дома - то есть все желающие могут участвовать», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Подведение итогов состоится в конце месяца, сам конкурс продлится до 26 декабря. Лучших наградят.

«Традиционно, это будет благодарность главы администрации, но мы прекрасно понимаем, что самое главное (и я уверен в этом) - дарить людям радость, счастье и, конечно же, добро, которое обязательно вернется», - произнес Олег Денисов.

В этом зимнем сезоне на новогоднее оформление из городского бюджета выделено шесть миллионов рублей. Три с половиной из них потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забирают себе домой в качестве сувениров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Почему на центральной площади стоит ширпотребная ёлка?

Почему на Соборной площади стоит труп 45-летней ели?

Неужели нельзя и там и здесь поставить НОРМАЛЬНУЮ искусственную ёлку? Не дешман.

Гость||

В этом зимнем сезоне на новогоднее оформление из городского бюджета выделено шесть миллионов рублей. Три с половиной из них потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забирают себе домой в качестве сувениров.

___

У нас в Пензе вроде камеры во всех общественных местах стоят. Система «Безопасный город». При этом я никогда не слышал о поимке вандалов и возмещении ими ущерба.

Гость||

Уберите с фонтана химеру дырявого коня. Это будет лучший подарок для горожан.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите с фонтана химеру дырявого коня
Нельзя убрать то чего нет.

Имя: Гость
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