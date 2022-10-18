Мобилизация: документы для назначения денежного довольствия и нюансы выплаты

18.10.2022 | 22:32

В последние недели многих россиян волнуют вопросы, которые связаны с начислением денежного довольствия мобилизованным. Специалисты портала «Объясняем.рф» подготовили несколько важных ответов по актуальной теме.

Будучи мобилизованным, я заболел и попал в госпиталь. Будет ли начисляться денежное довольствие за то время, что я провел в госпитале?

Да, денежное довольствие военнослужащему начисляется с момента зачисления в списки воинской части вне зависимости от того, находился ли он в госпитале или выполняет поставленные задачи.

Какие отчисления в ПФР и ФСС производятся с денежного довольствия военнослужащего?

Денежное довольствие не облагается взносами в указанные фонды. Это закреплено в Налоговом кодексе (подпункт 14 пункта 1 статьи 422 НК РФ). Но НДФЛ (13%) c денежного довольствия удерживается.

Можно ли перечислять денежное довольствие военнослужащего на карту, оформленную на жену или другого родственника?

Нет, денежное довольствие может быть перечислено только на банковский счет военнослужащего.

Какие документы должны быть у гражданина при мобилизации, чтобы ему начислили денежное довольствие?

При мобилизации для своевременного начисления денежного довольствия необходимо предоставить в воинской части паспортные данные (можно ксерокопию паспорта) и ИНН (можно выписку сервиса «Госуслуги» или личного кабинета сервиса nalog.ru).