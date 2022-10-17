В регионе с начала эпидемии COVID-19 умерли 6 097 пациентов

17.10.2022 | 12:51

В понедельник, 17 октября, региональный оперштаб сообщил о 156 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 8 человек отправлены на стационарное лечение.

129 (82,6%) инфицированных выявлено в Пензе.

10 заболевших живут в Никольском районе, 6 - в городе Заречном. 4 случая приходятся на Лопатинский район, по 2 - на Бессоновский, Камешкирский и Малосердобинский. 1 пациент - из Пензенского района.

Общее число случаев с начала эпидемии в Пензенской области достигло 216 083.

За это время, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выздоровело 208 209 человек. Скончались 6 097 заболевших, последний летальный случай зарегистрирован 16 октября.