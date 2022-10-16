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Общество

Глава Пензы поздравил работников дорожного хозяйства

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В воскресенье, 16 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства.

Он поблагодарил их за нелегкий, но нужный всем труд, ответственный подход к делу.

«Ваша работа у всех на виду, от ее качества зависит не только комфорт автомобилистов и пешеходов, но и безопасность дорожного движения, бесперебойное сообщение между населенными пунктами, работа предприятий. Благодаря вашему труду автодорожная сеть Сурского края и всей России ежегодно прирастает сотнями километров новых дорог.

Уже несколько лет подряд Пензенская область находится в лидерах по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в результате чего были отремонтированы и приведены в нормативное состояние центральные магистрали, дороги на окраинах города и даже проезды в частном секторе, и в этом бесспорно первостепенно ваша заслуга», - сказал Владимир Мутовкин.

Отдельные слова благодарности глава Пензы адресовал ветеранам дорожной отрасли.

«Вы стояли у истоков развития транспортной инфраструктуры Пензы, внесли большой вклад в ее развитие и смогли воспитать достойную смену молодых специалистов. Многие из вас и сегодня продолжают трудиться, передавая свой богатый опыт молодежи», - отметил Мутовкин.

Он пожелал дорожникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, благополучия, стабильности, процветания и новых километров качественных дорог.

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