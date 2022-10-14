Сроки ремонта части дороги в проезде Аустрина сократили на 10 дней

14.10.2022 | 19:28

Железнодорожники не планировали совсем закрывать переезд на 132-м километре. Он временно недоступен.

Несколько дней назад жители СНТ, расположенных за путями в проезде Аустрина, поселков Десятая Артель, Зеленая Поляна и рабочие ряда предприятий возмутились при виде установленных блоков на дороге. Объездной путь в город и домой увеличился, в том числе по времени.

«Детей возит по этой дороге в школу маршрутка. Людям просто отрезают жизнь от города. Как нам добираться? А кто-то строится», - пожаловалась жительница Бессоновского района Елена Забкова.

«Было два выезда, а всех согнали в один, ограничили нам доступ к дачным участкам, сейчас такое неудобство, такие пробки», - заявил житель Бессоновского района Андрей Бурцев.

Альтернатива - переправа через 131-километр, где улицы Восточная, Зинукова, Рябинка. Действительно, так и дальше, и выезд неудобен. Но ремонт был необходим, комментируют в Пензенской дистанции пути, нагрузка на железную дорогу возросла. Запланированы замена резинокордового настила и еще ряд действий по укреплению участка.

«Данные работы проводятся в целях обеспечения безопасности движения железнодорожных составов и автомобилей. Учитывая напряженную транспортную ситуацию, железнодорожниками приняты дополнительные меры по досрочному ремонту. Открытие переезда планируется на 20 октября 2022 года», - сообщил и. о. главного инженера Пензенской дистанции пути Алексей Князев.

Первоначально должны были уложиться в месяц - до 1 ноября, но сократили сроки работ на 10 дней.